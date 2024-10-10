Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yenilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den ayrıldı.

CHP'nin eski genel başkanı olarak sık sık demeçler veren Kılıçdaroğlu, Ertuğrul Özkök'ü kızdırdı.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlamıyorum. Hangi yüzle çıkıp konuşabiliyor?" diyen Özkök, Hasan Basri Akdemir'in sunduğu Soru-Yorum canlı yayınında şu ifadelere yer verdi:

"HALKIN YÜZDE 50'SİNE UMUTSUZLUK YAŞATTI"

Nasıl çıkıp, böyle konuşabiliyor? Türkiye'de halkın yüzde 50'sine yaşadığı dönemin en büyük düş kırıklığını ve umutsuzluğunu yaşatan bir insan bu. Göz göre göre böyle bir dönemde gidip cumhurbaşkanlığını verdi Tayyip Erdoğan'a. Daha neyle konuşuyor yani. Söylendi ona.