Erzincan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mustafa Sarıgül'ün memleketi Erzincan’da yüzde 62,05 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na fark attı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi dün 17.00'de sona erdi.

Erzincan’da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Tercih Erdoğan oldu

Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde kapadı. Katılım oranının yüzde 88,84 olduğu Erzincan’da 972 sandıkta, 150 bin 817 oy kullanıldı. 148 bin 655 oyun geçerli sayıldığı ilde sandıkların tamamı sayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 62,05 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 37,95’de kaldı.

Mustafa Sarıgül, CHP listesinden girdiği 2023 genel seçimlerinde, memleketi Erzincan’dan milletvekili seçilerek 36 yıl sonra yeniden parlamentoya girmişti.