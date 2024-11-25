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Haber Merkezi

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, yollarda olan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kimi bölgelerde yollarda mahsur kalanlar, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

O yerlerden biri de Erzincan oldu.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolunda hummalı bir çalışma yürütüldü.

VALİ AYDOĞDU GECE BOYUNCA EKİPLERİ GECE BOYUNCA KOORDİNE ETTİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeler takip edildi.

Vali Aydoğdu, AFAD ve diğer ilgili ekiplerle birlikte kapanan yollarda kalanlara yardım çalışmalarını yerinde denetledi.

Burada yetkililerden bilgi alan Aydoğdu, çalışmaları koordine etti.

Aydoğdu, kar nedeniyle kara yolunda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KURTARILAN VATANDAŞLAR MİSAFİR EDİLDİ

Kurtarılan çok sayıda vatandaş yurtlara, sosyal tesislere, camilere getirilerek misafir edildi.

Sürücülerin ve yolcuların barınma ve yemek ihtiyacının karşılanacağını belirten Aydoğdu, "Valiliğimiz koordinesinde AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim." dedi.

Aydoğdu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve çıkmak durumunda olanların da gerekli tedbirleri alması uyarısında bulundu.