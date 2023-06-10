Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa 'Toro' alıcısını bekliyor Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlıklar da yavaş yavaş görücüye çıkıyor. Kurbanlıklar arasında bazıları kilosu ve fiyatı ile şimdiden konuşulmaya başladı.

AA

İstanbul'da kurbanlık satışları 13 Haziran'da başlayacak ancak durdun dört bir yanında kurbanlık satışları başladı.

Erzincan'da, Merkeze bağlı Gümüştarla köyünde, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, 150 bin liradan satışa çıkarıldı.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Camekan'ın çiftliğinde büyüttüğü 30 aylık "Toro" ismini verdiği Holstein cinsi boğa, bugün 1 ton 300 kilogramlık ağırlığında.

Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini sürdürdüren Camekan, bağanın satışta olduğunu belirtti.

"Günde 20 kilogram yem tüketiyor"

Çiftliklerinde doğup büyüyen Toro'nun günde 20 kilogram yem tükettiğini belirten Cemekan, şöyle konuştu:

Toro'nun annesi Holstein babası montofon cinsidir. Hayvanımız etli bir hayvan ve bunu Kurban Bayramı'nda alacak bir babayiğit arıyoruz. Çok iddialı konuşuyorum Erzincan’ın en iyi boğası bizdedir.

Fiyatı 150 bin lira

Toro'nun günlük yonca, saman, mısır silajı ve fenni yem tükettiğini aktaran Cemekan, "Kurbanlık Toro, 30 aylık yaklaşık 1 ton 300 kilogramdır. Fiyatı 150 bin liradır." dileyerek, alıcıları beklediklerini dile getirdi.