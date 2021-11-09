Erzincan'da 39 yıl önce, 3 bin askerin çalışmasıyla dev Atatürk portresi yapıldı.

1982 yılında hazırlanan portre, kentte vatani görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin silah arkadaşı tarafından hayata geçirildi.

7 BİN 500 METREKARE ALANDA YAPILDI

Portre, Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisindeki 7 bin 500 metrekare alanda inşa edildi.

600 ton taş ve 210 ton harç ile 200 ton boya kullanan ekip, 176 metre boyunda Atatürk portresini gerçekleştirdi.

Erzincan'da 39 yıldır sergilenen Atatürk portresi ViDEO

ATATÜRK PORTRESİ YILLARDIR SERGİLENİYOR

Keşiş Dağları'nda 39 yıldır sergilenen portre, zaman zaman bakım ve onarım çalışmalarından da geçiriliyor.

Ressam Aydemir, yaptığı açıklamada, portreyi doğadaki malzemeleri kullanılarak 30 günde tamamladıklarını söyledi.

30 GÜNDE TAMAMLANDI

Gönüllü çalışanlarla, zor koşullarda portreyi tamamladıklarını ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"Malzeme temini ve her gün zor koşullarda gönüllü çalışanların motivasyonunu sağlamak ise ayrı bir beceri ve özveri gerektirdi. Sıkıntılar sadece bununla kalmadı. Portrenin inşası sırasında soğuyan hava koşulları, dağın tepesinde çadırda kalan ekibi ve bizleri hayli zorladı.

Üstelik gece karanlığında çadır şantiyesini basan ayılar ve kurtlar ekibimize büyük bir tehlike oluşturmuş. Netice de her türlü zorluğun üzerinden gelinmiş ve ressam söz verdiğimiz gibi portreyi 30 günde tamamladık."

2017 YILINDA YENİLENDİ

Aydemir, portrenin boyasının aradan geçen sürede yağmur ve kar suları nedeniyle solması üzerine tamamen kaybolmaması adına 2017 yılında, 14 kişilik ekiple 15 günde portrenin geçici olarak yenilendiğini anlattı.

"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK PORTRE"

Kalıcı olması için portrenin çelik betonarmeye alınması gerektiğini belirten Aydemir, "Bu portre, bilindiği üzere halen dünyadaki en büyük portre olma özelliğinin yanı sıra Amerika'da bulunan Smithsonian Müzesi'nin seçtiği dünyanın 100 ekstrem sanat eserlerinden birisidir." dedi.