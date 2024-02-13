Erzincan'da altın madenindeki toprak kaymasından ilk görüntüler Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken olay yerinden ilk görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi.

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ensonhaber.com

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Aydoğdu: Durumu netleştirmeye çalışıyoruz

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitmek için yola çıktı.

Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Toprak altında işçiler var, sayısı belli değil." dedi.

Daha sonra Habertürk canlı yayınına bağlayan Aydoğdu, "İliç’te alandayız. Durumu özetleyeyim; madene giren toprakların fabrika dışında istiflendiği alan var. Burada toprak kayması sonucu orada çalışan işçilerimizin toprak altında kaldığına dair ihbar aldık, AFAD, UMKE 112 tüm ekipler burada. Durumu netleştirmeye çalışıyoruz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Buradaki fabrika yetkilileri, taşeron yetkilileri hızla çalışıyor. Kurtarma ekibimiz çalışıyor. Net rakam oluşunca söylememiz daha doğru." ifadelerini kullandı.

Olay yerinden ilk görüntüler

İşte heyelanın olduğu bölgeden ilk görüntüler...