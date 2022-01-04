Erzincan'da et döner için ortak fiyat belirlendi

Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği'nce alınan kararla lokantalarda yapılan yeni fiyat tarifesine göre 100 gram et döner 43 TL oldu.

Türkiye'de enflasyonla birlikte son dönemlerde artan gıda fiyatlarının ardından, lokantalarda satılan et döner fiyatlarına da zam yapıldı.

Son olarak Erzincan Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliğince, 17 Aralık 2021 tarih ve 13 nolu kararla kabul edilen ve onaylanan yeni zamlı lokanta fiyat tarifelerine, vatandaşlar tepki gösterdi.

Dönerin porsiyonu ise 43 liraya yükseldi...

"ZAMLARLA BİRLİKTE AY SONU GELMEDEN MAAŞIMIZ ERİYİP, BİTİYOR"

Erzincan’da lokantalarda yenilen yemek çeşitlerinden en fazla dönerin olduğunu ve 100 gram dönerin 43 TL’ye çıkarılmasını oldukça abartılı bulan vatandaşlar, şöyle konuştu: Ahmet Ersever: "Her ürüne gelen zamla ay sonu gelmeden aldığımız maaş eriyip, bitiyor. Sadece temel ihtiyaç malzemelerine değil her şeye üst üste zamlar geliyor. Durum çok kötü. Hele ki tek maaş ile geçinmek neredeyse imkânsız. Ben evin tek çalışanıyım, ay sonunu getirmekte zorlanıyorum. Tek kişi lokantada bir tas çorba içsem 20 TL. olmuş." dedi.

"DÖNERİN YANINDA BİR SU BİLE İÇSEN 3-4 TL"

İbrahim Sucu: "Erzincan’ın yaprak döneri meşhurdur. Bu fiyatları gördükten sonra döner yemek de artık çok lüks olacak bize. Dönerin yanında bir su içsen su bile olmuş 3-4 TL."





"BU DURUMU FIRSATÇILIĞA ÇEVİRENLERDEN DE ALLAH SORSUN"

Şennur Avcı: "İş yeri sahipleri artan maliyetlerden, tüketiciler zamlardan şikâyetçi. İki tarafa da sorsan herkes kendi penceresinden haklı. Allah devletimize zeval vermesin. Lakin bu durumu suistimal eden, fırsatçılığa çevirenlerden de Allah sorsun. Yerelde göstermelik denetimler, hamasetler vatandaşın belini iyice büküyor."

ERZİNCAN'DA ESNAF LOKANTASI FİYATLARI

Çorba: 200 gram mercimek çorbası 20 TL, 200 gram işkembe çorbası 26 TL, 200 gram paça çeşitleri 28 TL, 200 gram tuzlama 28 TL, 200 gram tirit 28 TL.

Et yemekleri: 200 gram haşlama 43 TL, 200 gram kızartma 35 TL, 200 gram tas kebap 35 TL, 200 gram çöp kebap 38 TL, 200 gram kaburga kebap 43 TL.

Sebze yemekleri: 200 gram patlıcan kebap 35 TL, 200 gram patlıcan musakka 28 TL, 200 gram sebzeli kebap 32 TL, 200 gram karnıyarık 28 TL, 200 gram lahana sarma 28 TL, 200 gram yaprak sarma 28 TL, 200 gram biber dolma 28 TL, 200 gram kabak dolma 28 TL, 200 gram ıspanak 25 TL, 200 gram taze fasulye 25 TL, 200 gram kuru fasulye 25 TL, 200 gram nohut 25 TL, 200 gram türlü 25 TL.

Izgaralar: 100 gram döner 43 TL, 100 gram et kuşbaşı 45 TL, 100 gram Adana- Urfa şiş köfte 43 TL, 100 gram kasap köfte 30 TL, 100 gram İskender 43 TL, 100 gram yoğurtlu kebap 43 TL, 100 gram tavuk kanat 35 TL, 100 gram tavuk taleks 35 TL, 100 gram şiş 35 TL, 100 gram pirzola 45 TL, 100 gram biftek 45 TL, 100 gram tandır kuzu büryan 45 TL, 1 adet alabalık 33 TL, 300 gram hamsi ızgara 35 TL.