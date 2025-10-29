Erzincan'da havaya aldırmadı, yere düşen bayrakları tek tek topladı

- Erzincan'da yağış ve rüzgar nedeniyle yere düşen bayrakları bir vatandaş tek tek topladı.
- 29 Ekim kutlamaları hava muhalefeti sebebiyle kapalı alanda gerçekleştirildi.
- Vatandaşın duyarlı davranışı çevredeki insanlar tarafından takdirle karşılandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bir vatandaşın bayrağa gösterdiği hassasiyet, izleyenleri duygulandırdı...
Erzincan'da etkili olan sağanak yağış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da olumsuz etkiledi.
HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ETKİNLİKLERİN ADRESİ DEĞİŞTİ
Ordu Caddesi’nde yapılması planlanan tören, hava muhalefeti nedeniyle Yaşar Erkan Spor Salonu’nda yapıldı.
Kent merkezinde çeşitli noktalara asılan Türk bayraklarının bir kısmı, şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle direklerden koptu.
BAYRAKLARI ÖZENLE TOPLADI
Bayrakların yere düştüğünü fark eden bir vatandaş, yağmur altında tek tek bayrakları toplayarak özenle katladı.
Islanmamaları için bayrakları aracına koyan vatandaşın bu duyarlı davranışı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.