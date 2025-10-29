Abone ol: Google News

Erzincan'da havaya aldırmadı, yere düşen bayrakları tek tek topladı

Kent merkezinde yağış ve rüzgarın etkili olmasıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan Türk bayraklarının bazıları asıldıkları yerlerden kopup yere düştü. Yağmura aldırmadan bayrakları toplayan vatandaşın duyarlı davranışı dikkat çekti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 15:10
Erzincan'da havaya aldırmadı, yere düşen bayrakları tek tek topladı
  • Erzincan'da yağış ve rüzgar nedeniyle yere düşen bayrakları bir vatandaş tek tek topladı.
  • 29 Ekim kutlamaları hava muhalefeti sebebiyle kapalı alanda gerçekleştirildi.
  • Vatandaşın duyarlı davranışı çevredeki insanlar tarafından takdirle karşılandı.

Bir vatandaşın bayrağa gösterdiği hassasiyet, izleyenleri duygulandırdı...

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da olumsuz etkiledi.

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ETKİNLİKLERİN ADRESİ DEĞİŞTİ

Ordu Caddesi’nde yapılması planlanan tören, hava muhalefeti nedeniyle Yaşar Erkan Spor Salonu’nda yapıldı.

Kent merkezinde çeşitli noktalara asılan Türk bayraklarının bir kısmı, şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle direklerden koptu.

BAYRAKLARI ÖZENLE TOPLADI

Bayrakların yere düştüğünü fark eden bir vatandaş, yağmur altında tek tek bayrakları toplayarak özenle katladı.

Islanmamaları için bayrakları aracına koyan vatandaşın bu duyarlı davranışı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Gündem Haberleri