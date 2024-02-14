Erzincan'daki heyelanda saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı Dün İliç'teki altın maden sahasında yaşanan felaketin ardından 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken olaya ilişkin sorumlular gözaltına alınmaya başladı.

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ensonhaber.com

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında dün heyelan yaşandı.

Tüm Türkiye'nin iyi haberler beklediği bölgede, dünden bu yana hummalı bir çalışma yürütülüyor.

827 personelli ekip, 9 işçiye ulaşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Gözaltılar var

Çalışmalar devam ederken yaşanan olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandı.

Altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Yağmur bekleniyor

Kazayı araştırmak üzere de 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

Çalışmaların devam ettiği bölgede bugün yağmur beklentisi var.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç'te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.