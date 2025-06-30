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Erzurum merkezli 8 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Kent merkezinde vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli, Erzurum başta olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

İHA İHA
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Yaklaşık 1 milyon TL tutarında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi, Erzurum’un yanı sıra Elazığ, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Yalova, Antalya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

9 ŞÜPHELİ EMNİYETTEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyona Erzurum’dan 9 ekip ve 27 personel katıldı. 

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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