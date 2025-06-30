Erzurum merkezli 8 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik önemli bir operasyona imza attı.
Yaklaşık 1 milyon TL tutarında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi, Erzurum’un yanı sıra Elazığ, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Yalova, Antalya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
9 ŞÜPHELİ EMNİYETTEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyona Erzurum’dan 9 ekip ve 27 personel katıldı.
Yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.