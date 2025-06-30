Erzurum merkezli 8 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı Kent merkezinde vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli, Erzurum başta olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.