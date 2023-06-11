Erzurum sallandı! AFAD, 4,6 büyüklüğündeki depremi duyurdu Kentte, saat 10.41'de derinliği 7 kilometre olan bir deprem meydana geldi. Hissedilir düzeydeki sarsıntı, bölgede korkuya neden oldu.

ensonhaber.com Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi. Ardından milyonlarca vatandaşı, deprem korkusu sardı. Afet bölgesinde hissedilir düzeydeki artçılar yaşanmaya devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi paylaştı. Erzurum sallandı Bu kez depremin merkezi, Erzurum oldu. AFAD, saat 10.41'de 4.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Afetin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Aziziye ilçesini işaret edildi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.