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    Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem

    Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de deprem gerçekleşti.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:16
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    Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem

    Geçtiğimiz günlerde 5.1'lik deprem yaşanan Erzurum'da bugün saat 11.31'de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6.90 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

    ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

    Kentte kısa süreli paniğe sebep olan deprem bazı çevre illerden de hissedildi.

    Erzurum da 4.7 büyüklüğünde deprem #1

    VALİ OKTAY MEMİŞ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Erzurum Valisi Okay Memiş, ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatarak "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

    "TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK"

    Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

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