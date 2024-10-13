Erzurum'da deprem: 3,8 ile sallandı

İHA

AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, Erzurum’da 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

AFAD, Erzurum’un Pasinler ilçesinde saat 23:29’da 3,8 büyüklüğünde, yerin 4,23 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde depremin 4,0 büyüklüğünde, Ağcalar- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Şehir merkezi başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgede her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.