Erzurum'da FETÖ'ye üye kazandırmaya çalıştığı öne sürülen iki doktor yakalandı Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütünün Güncel Faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda iki doktor gözaltına alındı.

İHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihabrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karı koca doktor takibe alındı

Ekipler, kentte üniversitede okuyan irtibatlı oldukları öğrencileri söz konusu terör örgütüne kazandırmaya çalıştıkları, yurt dışı veya yurt içinde faaliyet gösteren örgüt üyelerince gönderilen paralarla öğrencilere örgüt adına maddi yardımda bulundukları, 15 Temmuz darbe girişimi davalarından dolayı kentte hükümlü olarak cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerinin Erzurum'a ziyarete geldiklerinde ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşıladıklarını tespit ettikleri doktorlar A.Ç.T. ve S.N.T'yi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi.

Bir kişi tutuklandı

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.N.T. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

A.Ç.T'nin özel bir iş yerinde hakimlik yaptığı, uzman doktor S.N.T'nin ise görevinden istifa ettiği öğrenildi.

"Mücadele kararlılıkla sürecek"

Yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)