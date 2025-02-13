Erzurum’da horoz dövüştüren 3 şahıs yakalandı: Kişi başı 10 bin TL ceza

İHA

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan 3 şahıs horoz dövüştürdükleri video ve resimleri Facebook isimli sosyal medya sitesi üzerinden paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilip takibe başlandı.

15 HOROZ KURTARILDI

Şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından yapılan operasyonda Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet eden 3 şahıs yakalandı.

HOROZ DÖVÜŞÇÜLERİNE 10 BİNER TL CEZA

Konuyla ilgili olarak sosyal medya ortamında paylaşım yapan 3 şahıs hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı.

Kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam 31.155 TL idari para cezası uygulandı.

'HAYVANLARI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi.