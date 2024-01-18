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Erzurum'da kar: Çocuklar eğleniyor büyükler mücadele veriyor

Erzurum'da kar: Çocuklar eğleniyor büyükler mücadele veriyor Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşlar sert hava şartları nedeniyle zorluk çekerken çocuklar ise kar keyfi yapıyor.