Erzurum'da kar: Çocuklar eğleniyor büyükler mücadele veriyor

Yurdun belirli bölgelerinde karla mücadele veriliyor.
Hava sıcaklıkları hızla düşerken ülkenin doğu kısmında şartlar zorlaştı.
Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Çocuklar eğleniyor, büyükler zorluk yaşıyor
Kar yağışının ardından çocuklar kızak keyfi yaşarken, köydeki vatandaşlar hayvanlarının bakımı için kar yağışı altında oldukça zorlandılar.
Erzurum’un Dereköy Mahallesi’nde kar yağışı sonrası çocuklar kızak keyfi yapıp karı eğlenceye dönüştürdü.
"Hazirana kadar kar altında geçer"
Mevsimin büyük bir bölümü kar altında kalan köylüler ise, “Kar kış kıyamet. Memleketimizin bir gerçeği kar. Hayvanlarımızın otu yemi suyu büyük bir zorlukla yapıyoruz. Haziran ayına kadar günlerimiz kar altında geçer” diye konuştular.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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