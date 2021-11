Erzurum'da taşkın korkusuyla yaşayan halk yardım istiyor

Olur ilçesinde 3 sene önce başlayan dere ıslah çalışmasının bir türlü tamamlanmaması nedeniyle canı ve malıyla tehlikede olan halk yardım istiyor.

Erzurum'un Olur ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde bulunan dere, köy halkını tedirgin ediyor.

Islah çalışmasının 3 yıl önce başlatıldığı dere, her yağmur sonrası sel ve taşkın felaketi nedeniyle evlere ve mandıralara zarar veriyor.

Korku içersinde yaşayan köy halkı ise bir an önce dere ıslah çalışmalarının tamamlanmasını istiyor.

"EVLERİMİZ TEHLİKE ALTINDA"

Köy sakinlerinden Asim Aydın, “Taşkın koruma projesi 2018 yılında tamamlanmıştır. Bizim köyle birlikte Toklu ve İriağaç köylerinin de projesi onaylandı. Fakat onlarınki yapıldı bizimki yapılmadı. Köyümüze bir yağmur bir afat geldiğinde köyümüzdeki mandıralar evlerimiz hepsi tehlike altında” dedi.

"PROJESİ 3 YIL ÖNCE YAPILDI"

Halil Gürgün ise “Köyümüzün içerisinden iki dere geçmekte. Yağmur yağdığında sel geliyor mağdur oluyoruz. Her an canımızla malımızla tehlike ile karşı karşıyayız. Üç yıl önce ölçümü yapıldı projesi yapıldı, ihale aşamasında bir türlü ihaleye çıkarmıyorlar. Bizim dere ıslahın bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.