Esad rejimi: Halep'ten çekiliyoruz

Haber Merkezi

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın rejimlerindeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

Operasyonun, İdlib bölgesinden Halep yönüne doğru kalabalık muhalif güçlerle ilerlemesi dikkat çekiyor.

Çatışmalar devam ederken Esad rejimi, sivil yerleşim bölgelerini karadan karaya fırlatılan ağır silahlarla hedef alındı.

Suriyeli muhalifler, Halep şehrinin büyük bir bölümünü aldıklarını duyurmuşlardı.

"HALEP'TEN ÇEKİLİYORUZ"

Esad rejimi cephesinden de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Muhaliflerin Halep'e girdiğini doğrulayan rejim, Halep'ten çekildiğini açıkladı.

Esad rejiminden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Muhaliflerin Halep'e girdiği doğru. Çatışmada askerler öldü ve yaralandı. Halep'ten geçici olarak çekiliyoruz. Amacımız karşı saldırı başlatmak.

MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Suriye rejimiyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda onlarca köyü ele geçirerek ilerleyişini sürdürdü.

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor.

Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esad rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.