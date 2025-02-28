Esad'ın kimyasal silah deposu görüntülendi: Toprak yığınlarının yanında

AA

61 yıllık Baas rejimi devrildi, Esad kaçtı.

Esad rejimin devrilmesinden sonra Rusya'ya kaçtı ancak geride bıraktıkları herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Yıllarca kendi halkına zulmeden Esad'ın bu kez kimyasal silah deposu görüntülendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bir zamanlar devrik Beşar Esad rejiminin kimyasal silah depolamak amacıyla kullandığı tesis, ilk kez Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Kimyasal silah kullanımını inceleyen soruşturma ekibinde 2013'te görev yapan bir yetkili, Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığı tesisle ilgili bilgi verdi.

"KİMYASALLARIN TUTULDUĞU YERLERDEN SADECE BİRİ"

Yetkili, Şam yakınlarında yer alan ve uzun yıllar gizli tutulan tesisin, Ağustos 2013'teki Doğu Guta kimyasal silah saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) heyeti tarafından incelendiğini belirtti.

Yetkili, BM heyetinin 2013'teki denetiminde tesiste devrik Esad rejimin kimyasal silah stokunu belgelediğini ifade ederek, "Bu depo, kimyasalların tutulduğu yerlerden sadece birisiydi. O dönemde uluslararası baskılar sonucu silahlar imha edildi." dedi.

Havadan çekilen görüntülerde tesisin yüksek tepede kurulu olduğu ve çevresinde yüksek toprak yığınlarının bulunduğu görüldü.

SALDIRININ ARDINDAN STOK İMHA SÜRECİ

Devrik Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmış, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine ABD'nin, daha önce duyurduğu kırmızı çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye'ye müdahalede bulunması beklentisi doğmuştu.

Rusya, rejimin tüm kimyasal silah stokunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engellemişti.

Taraflar, 15 Eylül 2013'te anlaşmış, imha işlemi başlatılmıştı. İşlemin 19 Ağustos 2014'te tamamlandığını duyurulmuştu. Ancak imha edilen stok, Esad'ın bildirdiği envanterle sınırlı kalmıştı.

ESAD REJİMİ 217 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) verilerine göre Esad rejimi, ülkede iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

İlk kimyasal silahlı saldırısını Aralık 2012'de Humus'un Beyyada semtinde yapan rejim, en son saldırısını ise 19 Mayıs 2019'da Lazkiye'ye bağlı Kebine köyüne düzenledi.