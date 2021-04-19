Esat Delihasan kimdir? Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hakkında..

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 58 yaşındaki Türkiye Karate Federasyonu BaşkanıEsat Delihasan kimdir? İşte biyografisi ve merak edilenler..

1988 Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye’den ilk defa Dünya Karması'na seçilen Esar Delihasan, karate sporunda Türkiye'yi gururlandırdı.

13 yıldır Türkiye Karate Federasyonu Başkanı görevini yürüten Delihasan, 19 Nisan'da koronavirüse yenik düştü.

Spor camiasını yasa boğan haberin ardından Türkiye Karate Federasyonu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.'' ifadeleri kullanıldı.

Peki Esat Delihasan kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

ESAT DELİHASAN KİMDİR?

1969 yılında Rize’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Rize’de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul’da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde Sayın Ali Koca nezaretinde Karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Sayın Atilla Çeliktürk ve Sayın Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye’den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi.

12.12.2008 tarihinde, Kurban Bayramının 4. Günü yapılan istişare toplantısında adı Federasyon Başkanlığı için öne çıkarıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Esat DELİHASAN daha sonra devam eden istişareler sonucu 17.12.2008 tarihinde Teknik Direktörlük görevinden istifa ederek Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı.

2008'den itibaren Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapan Delihasan, 19 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ESAT DELİHASAN BAŞARILARI

· 1996 yılında Avrupa Kulüpler Şampiyonası 1.

· 1997 yılında Avrupa Kulüpler Karate Şampiyonası 1.

· 1997 yılında Dünya Kulüpler 1. (Son Kez Yapıldı)

· 1998 yılında Avrupa Kulüpler 2.

· 2001 yılında Avrupa Kulüpler 2.

· 2002-2003 Katılmadı

· 2004 yılında Avrupa Bölgeler Şampiyonasında 1.

· 2005 yılında Avrupa Bölgeler Şampiyonasında 3.

· 2006 yılında Avrupa Bölgeler Şampiyonasında 1.

· 2007 yılında Avrupa Bölgeler Şampiyonasında Kata Dalında 3.

· 2008 Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonasında 1.

· 2008 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Kata Dalında 3.

· 2003 Gençler Dünya Şampiyonasından önce, Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirildi.

· 2004 Büyükler Avrupa Şampiyonası Bayan Takım Kumite 1.

· 2004 Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası Erkek Takım 3.

· 2004 Büyükler Dünya Karate Şampiyonası Bayan Takım 1.

· 2005 Gençler Avrupa Şampiyonası Erkek Takım 1.

· 2005 Gençler Dünya Şampiyonası Erkek Takım 1.

· 2006 Büyükler Avrupa Şampiyonası Erkek Takım 1.

· 2007 Gençler Avrupa Şampiyonası Erkek Takım 2.

· 2007 Gençler Avrupa Şampiyonası Erkek Kata Takım 3.

· 2007 Gençler Dünya Bayan Takım Kumite 3.

· 2007 Gençler Dünya Erkek Takım Kata 3.

· 2008 Gençler Avrupa Şampiyonası Erkek Takım Kata 3.

· 2008 Gençler Avrupa Şampiyonası Bayan Takım Kata 3.

· 2008 Büyükler Dünya Karate Şampiyonası Erkek Takım Kumite 1.

· Balkan Karate Federasyonu Teknik Direktörlüğünü Yapmıştır.

· Akdeniz Karate Federasyonu Teknik Direktörlüğünü Yapmıştır.

· Balkan Karate Federasyonu Asbaşkanlığı yapmaktadır.

· Akdeniz Karate Federasyonu 2. Başkanılığını yapmaktadır.

· Dünya Shotokan Karate Birliği Başkanlığı

· Karadeniz ve Hazar Ülkerleri Karate Federasyonu Başkanlığı

· Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği Görevlerinide Yerine Getirmektedir.

· Balkan Karate Federasyonları Birliği Başkanı

Bu başarılarının yanı sıra Dünya, Avrupa, Akdeniz, Balkan Şampiyonaları ve özel turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil ederek, sayısız altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandırdı.

Bir çok Ülke Milli Takımlarını çalıştırarak Dünya Karatesinde en çok tanınan isimlerden biri oldu. Bir çok Ülkeden transfer teklifleri aldı.





