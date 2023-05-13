Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanlar, yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oylarını kullanabilmesi için geç saatlere kadar seferlerin süreceği öğrenildi.

DHA

Seçim için sayılı saatler kalırken, vatandaşlar da oy kullanacakları adreslere ulaşmaya çalışıyor.

Bu kapsamda da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Otogarda çok sayıda normal seferin yolcu kontenjanlarının dolduğu, bazı noktalara ise ek seferler düzenlendiği öğrenildi.

Seçim sebebiyle oluşan yolcu hareketliliğinin gece geç saatlere kadar devam edeceği bildirildi.

"Deprem bölgesine ek seferler oldu"

İşletmeci Şehabettin Laçin, "Tek tük uzun yolculuk rotalarına ek seferler konuldu, kısa mesafelere ise maalesef konulmadı. Deprem bölgesine, özellikle Hatay'a ve doğuya ek seferler oldu. Çarşamba ve Perşembe'den itibaren işlerimiz iyi. Bugün akşama kadar tüm firmalar dolu." dedi.

Yolcu Rana Gügen, "Vatandaşlık görevi olduğu için oyumu kullanmaya gidiyorum. Çok önemli, bir oy bir oydur. Ben bunu düşünerek memleketime Bandırma'ya gidiyorum. İnşallah Pazartesi sabahı hayırlısına uyanacağız, hakkımızda en iyisi hayırlısı olsun. Bileti günler evvel aldığım için kolay buldum" diye konuştu.

Yolculardan Menderes Yılmaz ise"Tekirdağ'dan Sultanbeyli'ye oy kullanmaya geldim, seçim olmasa gelmeyecektim. Bir oy bir oydur." dedi.