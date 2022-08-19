60 bin konutluk Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelinirken Murat Kurum, evlerine kavuşma heyecanı yaşayan vatandaşların sevinçlerini paylaştı.

Esenler'deki kentsel dönüşüm sürecinde son noktaya gelindi.

Türkiye'nin en büyük dönüşüm örneği olan 60 bin konutluk "Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun" ifadelerinin ardından süratle başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci etap teslim töreni hakkında açıklamalarda bulundu.

"43 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Murat Kurum, 'Ülkemiz için milat oldu' ifadeleriyle açıkladığı proje hakkında, "81 ilimizde çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda 81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, 2035 yılına kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak" ifadelerini kullandı.

Esenler sakinlerinin yeni ev heyecanı

Bir diğer yandan, dökülmek üzere olan evlerinden kurtulan vatandaşlar da yeni ve risksiz ev mutluluğunu yaşamaya başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Twitter hesabından sevinç yaşayan vatandaşların videolarını yayınladı.

Esenler sakini, dönüşümü tamamlanan evlerinin heyecanını yaşıyor VİDEO



"Reis izin verdi, bizi kurtardılar"

Yaşadıkları süreç hakkında mikrofon uzatılan Esenler sakinlerinden Binnaz Ardıç sevincini, "Eksi bina, 40 senelik bir insan 40 yaşına gelince ne oluyor aynen öyle. Buralar yeşillik daha iyi çocuklar için iyi, korkumuz yok en azından. Komşularımızla oturacağımız, sohbet edeceğimiz yer var. Önce Cumhurbaşkanımıza reisimize teşekkür ederim. O izin verdi, bizi kurtardılar." şeklinde aktardı.

"Üst kat kaydığı an bina biter"

Binaların, beklenen 7 üstü depremine değil, 5,5 büyüklüğündeki depreme bile dayanamacağını aktaran Ferudun Çeşme ise, "Binanın dört tarafı patlamış durumda. Ben 7 üstünü düşünmüyorum 5,5- 6 bizim için yeterli. Üst kat kaydığı an bina komple biter. Misafir gelse araba park edemiyor, çoluk çocuğun nefes alacağı ortam yok.

Yeni binada deprem korkusu olmayacak"

Yeni binada çift asansörlü yangın merdiveni var ve 5'er katlı deprem korkusu olmayacak. Çözümsüz bir süreçti bizim için. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra da Murat Kurum'dan Allah razı olsun." şeklinde konuştu.



