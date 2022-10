Esenyurt'ta, 57 Suriyeli daha ülkesine uğurlandı

Gönüllü Geri Dönüş projesi kapsamında 57 Suriyeli daha Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarından ülkelerine yolcu edildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından 2018 yılında başlatılan ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında Suriyelilerin ülkesine dönüşleri sürüyor…

4’üncü kafiledeki 35’i çocuk olmak üzere 57 Suriyeli daha Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarından ülkelerine uğurlandı.

Uzun süredir Türkiye’de kalan mülteciler, burada kaldıkları süre içerisinde mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti.

Uğurlamaya gelen ve Türkiye’de kalan akrabaları ise gidenleri gözyaşı ile uğurladı.

Düzenlenen uğurlama törenine katılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, “Her vatandaşın kendi doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

“Devletten ve halktan memnunuz ama son dönemde biraz hayat zorlaştı”

İHA’nın haberine göre; ablasını uğurlamaya gelen Suriyelilerden biri, şu sözleri kaydetti:

“Türkiye’de hayat güzel gidiyor, çalışıyoruz, işimizdeyiz. Devletten ve halktan memnunuz ama son dönemde biraz hayat zorlaştı. Şu anda Afrin’e gideceğiz, orası zaten Türkiye’nin kontrolünde. Diğer bölgeler zaten sıkıntılı olduğu için dönemiyoruz. Ben 2013 yılında Türkiye’ye geldim ve o günden sonra ülkeme dönemedim. Ülkemi çok özledim.”

“Keşke her şey bu kadar pahalı olmasaydı”

ANKA’nın haberine göre; Leman Abdulaziz isimli Suriyeli ise şu sözleri kaydetti:

“Suriye’de de hayat güzel değil. Savaş var. Burası da güzel ama hayat şu an çok pahalı oldu. Kira nasıl ödenecek, meyve sebze her şey çok pahalı. Keşke her şey bu kadar pahalı olmasaydı.”

“İş bulamıyoruz, bu yüzden herkes gidiyor”

Ablasını uğurlamaya gelen Nazmi Davut, “Ablamın eşi rahatsızdı. Burada çalışamadı. O Suriye’ye, ailesinin yanına döndü. Geçinemedikleri için o da Suriye’ye dönüyor. Bugüne kadar geçinebiliyorduk ama şimdi geçinemiyoruz. İş bulamıyoruz, bu yüzden herkes gidiyor.” ifadelerini kullandı.

“Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum”

Ömer Reşit ise, “On yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Burada geçimimizi sağlamak için imkanımız yok. Burada çalıştık, yorulduk, yaşayamadık. Şimdi de ülkemize dönüyoruz. İmkanım olmadığı için okuyamadım. Çalışmaya mecbur kaldım. Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum.” dedi.

“3 bin 500’e yakın Suriyeli misafirimizi gönderdik”

Şu ana kadar 3 bin 500’e yakın Suriyelinin ülkesine gönderildiğini belirten Bal, “Yaklaşık üç yıldır Esenyurt’taki Suriyeli misafirlerimizin gönüllü geri dönüşünü gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde bir süre ara vermek durumunda kaldık. Tekrar geri göndermeye başladık. Şu ana kadar 3 bin 500’e yakın Suriyeli misafirimizi gönderdik. Esenyurt’taki Suriyeli misafirlerimiz tamamen gönüllü olarak belediyemizin göç birimlerine müracaatlarını bildiriyor. İl Göç İdaresi’nden izinlerini alarak, araç desteklerini ve diğer ihtiyaçlarını sağlayarak işlemlerini yapıyoruz. Her vatandaşın kendi doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Mecbur sebeplerden dolayı ülkemize gelmişlerdir. Tabii kolay değil burada tutunabilmek. Doğru olan, ülkelerine dönebilmeleri. Biz de doğru olan bir projeyi gerçekleştiriyoruz.” dedi.