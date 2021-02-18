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    Esenyurt'ta tek kişilik tuzlama çalışması

    Esenyurt'ta tek kişilik tuzlama çalışması

    İstanbul'un en kalabalık nüfusuna sahip olan Esenyurt'ta, yağan kar yağışı hayatı felç etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 12:43
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    İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan kar yağışı etkili oldu.

    Bugün itibarıyla kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, birçok ilçede buzlanma ve don olayı yaşandı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden haber vermesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ilçelerde, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    ULAŞIM DURDU

    Tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığı ilçelerin başında ise Esenyurt geldi.

    Ulaşımın durma noktasına geldiği ilçede birçok kaza meydana geldi. Belediye ekipleri ise sokakları tuzlama işlemini tek kişiyle yapmaya çalıştı.

    Esenyurt kar

    BİR KİŞİ ÇALIŞTI, 5 KİŞİ KAYDETTİ

    Esenyurt Belediyesi'nin aracında bir çalışanın sokakları tuzladığı anları, 5 kişinin kaydederek sosyal medya için kayıt altına alması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt kar

    Esenyurt kar

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