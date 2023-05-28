Eser Yenenler ve Derya Uluğ oyunu kullandı Ünlülerin oy kullanma işlemleri de devam ediyor. Son olarak Eser Yenenler ve Derya Uluğ, sandık başına gitti.

Türkiye, ikinci tur seçimleri kapsamında oy kullanmak üzere sandık başına gitmeye başladı. İkinci tur seçimleri kapsamında da bazı ünlü isimler, erken saatlerinde oylarını kullandı. Bu isimlerin arasında Eser Yenenler ve Derya Uluğ yer aldı. İki başarılı isim, oy kullandıktan sonra sandık başında poz vermeyi de ihmal etmedi. Derya Uluğ ve Eser Yenenler sandık başında Derya Uluğ, erken saatlerde oy vermek üzere okula geldi ve oyunu kullandı. Uluğ paylaştığı karesine, "Geleceğimiz için oy ver" notunu düştü. Eser Yenenler de oy kullanan isimler arasında yer aldı. Başarılı komedyenin oy kullanmaya yalnız geldiği görüldü.