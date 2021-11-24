Eski bakan Fehmi Güneş son yolculuğuna uğurlanıyor

Bülent Ecevit'in 42. hükümetinde içişleri bakanı olarak görev alan Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de resmi tören düzenlendi.

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Güneş'in cenazesi, yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Ali Paşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karapürçek Mezarlığında toprağa verilecek.

1934 yılında Karapürçek'te doğan Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olan Güneş, 18 ve 22. Dönem Sakarya Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Güneş, 42. Hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

Güneş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

GÜNEŞ'İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİ

TBMM'de 18'inci ve 22'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Güneş, 12 Eylül 1980 darbesi öncesi Cumhuriyet Senatosu üyelerindendi.

Güneş Bülent Ecevit'in başbakan olduğu 42'nci hükümette 16 Ocak 1978- 5 Ekim 1979 arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Güneş'in görev yaptığı dönemde Türkiye, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyordu.

MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ BASKINI

İçişleri bakanlığı görevi sırasında Ankara'daki Mısır Büyükelçiliği dört Filistinli tarafından basılmış, iki polisin öldüğü ve 20 kişinin rehin alındığı baskının sona ermesinde Hasan Fehmi Güneş'in çabalarının etkisi olmuştu.

ABDİ İPEKÇİ SUİKASTİ

Türkiye, Güneş'in bakanlık koltuğuna oturduktan 15 gün sonra 1 Şubat 1979’da Abdi İpekçi’nin öldürülmesi ile sarsıldı.

Güneş, Abdi İpekçi suikastinin aydınlatılması için olayın üzerine gitmesiyle biliniyordu.

MARAŞ OLAYLARI

Fehmi Güneş'in döneminde yaşanan karanlık olaylardan birisi de 19-26 Aralık Maraş Olayları oldu. Türkiye'nin en trajik olaylarından biri olan Maraş Olayları'nda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

"AYNI SİLAHLA BİR SAĞCI ÖLDÜRÜLMÜŞ BİR SOLCU"

Bakanlık karanlık günler hakkında çok sonraları yaptığı açıklamalarda, o günlerde yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Güneş anılarında, "Bir silah buluyoruz, bir sağcının öldürülmesinde kullanılmış. Bakıyorsun aynı silah bir solcunun öldürülmesinde de kullanılmış..." ifadelerini kullanarak tarihe not düştü.

YABANCI İSTİHBARATLAR DÖNEMİ

Türkiye'de yabancı istihbarat örgütlerinin cirit attığı dönemlerde görev yapan Güneş, bu istihbarat örgütlerine karşı da mücadelesi ve farklı yollara başvurmasıyla tanınıyordu.

Güneş, o dönemde Amerikalıların bakanlıklar içinde cirit atmasını mesele haline getirerek olayın üzerine gitmesiyle dikkat çekmişti.

SANSASYONEL AŞK İSTİFASI

Türkiye'nin en sarsıntılı dönemlerinden birinde görev yapan Güneş, yine bir sansasyon yaratan istifasıyla görevi bıraktı.

Eski bakan Güneş, dönemin 'bakan düşüren Aynur' olarak anılan sinema oyuncusu Aynur Aydan ile aşk yaşadığına ilişkin haberlerin çıkmasıyla istifa etti.



Konuya ilişkin yıllar sonra açıklamalarda bulunan Aydan, "İlişkimiz altı buçuk ay sürdü. Yakalanınca ne yapacağımıza dair bir planımız olsaydı keşke. Bir yere gitseydik, kaybolsaydık, bir daha dönmeseydik. Haber gazetelere çıkınca bir daha hiç konuşmadık. MİT evime geldi, ben ve ailem sorguya çekildik. Ama hiç pişman olmadım, bugün olsa yine yaşarım. Heyecan, sevgi, tehlike… Hepsini bir arada yaşadık. Benim yüzümden istifa etti diye çok üzüldüm. Çok değerli, kaliteli bir insandı." ifadelerini kullanmıştı.