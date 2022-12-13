Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yakalandı

Rüşvet soruşturması ile ilgili hakkında gözaltı kararı olan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu Tosya'da yakalandı.

Soruşturma 2016 yılında, 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler, belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Aranan eski başkan Murat Hazinedar yakalandı

Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise aranıyordu.

AA'nın haberine göre, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

2018 yılında görevinden alındı

2014 yılında CHP’den Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Murat Hazinedar, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, pasaportuna tahdit koyularak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

4 Ocak 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu VİDEO ARŞİV

Rüşvet soruşturması ile ilgili hakkında gözaltı kararı olan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Konya Tosya'da yakalandı.