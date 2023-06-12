Eski CHP'li İrem Ertürk'ten partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk, partisinin yurtdışı örgütlenmesine FETÖ’nün sızdığını, bunun üzerine genel merkezi harekete geçirmek istediğini ancak Özgür Özel tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yaşadığı büyük hezimetin yankıları sürüyor..

Muhalefetin tüm dengesini bozan seçim sonrası, değişim rüzgarları esiyor..

Devam mesajı vererek CHP'deki MYK üyelerini revize eden Kılıçdaroğlu'nun ardından İyi Parti'de de Meral Akşener'in istifa etmesi isteniyor..

İç hesaplamaların başladığı muhalefette her geçen gün yeni iddialar da ortaya çıkıyor..

Bunlardan bir tanesi Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk'ün yaptığı son paylaşım oldu..

Partiden ayrılma sebebinin Özgür Özel olduğunu belirten Ertürk, parti içinde gizlice yapılan olayları da tek tek açıkladı..

2016 Kurultay'ında Muharrem İnce'ye operasyon çekildiğini ve bunun başında Özgür Özel'in olduğunu belirten Ertürk, Paris CHP teşkilatı yönetimine FETÖ'den iltica edilenlerin girdiğini de söyledi.

"Partiyle ilgili en büyük hayal kırıklığım 2016 kurultayıydı"

Genel merkeze Paris'te yaşanılan durumu bildirmek istediğinde ise Özgür Özel'in ölüm tehdidiyle karşılaştığını vurgulayan Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel’i niye sevmem. Buyurun bu bilgiyle istediğinizi yapın.



Bugüne kadar CHP hatırına sustum. Da CHP bırakmadılar.



2016 CHP kurultayıydı. Benim de en büyük hayal kırıklığım partiyle ilgili. Kırılma noktası… O zamana kadar konduramıyorsunuz.



Yok ya diyorsunuz iyi adam, bak ne güzel egosuz herkesi bir arada tutuyor fln. Partide hem başka kim var ki, hem İnce hep egolu bir adamdı zaten vb. O yüzden şu an partiye yeni ısınan görev alan insanları anlıyorum. Gerçi hala emin değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar haberi oluyordu dönen bu oyunlardan. Ne kadar kandırılıyordu. Ne de olsa Özel onun oğlu gibidir…

"Muharrem İnce aday olunca operasyon çekiliyordu"

Neyse o kurultay Muharrem İnce imza toplayıp aday olarak çıktı Kılıçdaroğlu'nun karşısına. Beklemiyorlardı, eminlerdi sanırım engellediklerinden. Diğer tüm adayları engellemişlerdi çünkü. Oturuma ara verildi. İtirazlar var dedi divan başkanı. Mükerrer imza olmalı vb. İnce aday olamaz diye deliriyor Kılıçdaroğlu tayfası.



O arada ben de artık şans eseri mi dersiniz, kendimi arkada kuliste buldum. Karşımda da Kılıçdaroğlu'nun baş kurmayları Özel ve Erdoğdu… Nasıl küfrediyorlar İnce’ye. Nasıl engelleriz aday olarak çıkmasını diye konuşurlarken. Önümde açtılar o operasyon telefonlarını… bir dedikodu var ya hani… delegeler tehdit edilerek imzaları geri çekiliyordu diye… Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar o arada… ortalık kızıştı vb..



Sonunda aday oldu, 127 imza toplayamadı denen İnce, 447 oy aldı o kurultayda. Oylama gizli yapıldı çünkü. İmzalar açık. Sonra o kurultaydan sonra delegeler değişti zaten komple lol.

"FETÖ'den iltica edilenler geldi yönetime girdi"

Sonra….



O zamanlar Paris CHP başkan yardımcısıydım. Ondan önce de Rhone Alpes bölgesi CHP başkan yardımcılığı yapmıştım. Orada da FETÖ mensubu arkadaşlar gelip bizimle çalışmak istediğini söylemişlerdi. Lyon başkanı ve yönetim kurulu olarak çok net bir şekilde reddettik bizimle görüşmeye gelen, “abla” yı.



Paris için bunu yapamamışlar sanırım. Yine FETÖ'den iltica ettiğini söyleyen tipler geldiler yönetime girdiler.

"Ortalığı ayağa kaldırdım, Özgür Özel geldi FETÖ'cü ile seminer verdi"