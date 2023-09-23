Eski CHP'li Mehmet Sevigen: İyi Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce CHP’li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in seçimlerde İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını iddia etti. Sevigen sözlerine, "Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz" diyerek devam etti.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken, muhalefet kanadında ise kriz büyüyor...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlere kendi listelerinden gireceklerini söylemesinin ardından gözler, adaylara çevrildi.

İzmir adayını açıklayan Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul için ise "blöf" yaptığı söylendi.

FOX TV ekranlarında katıldığı bir programda konuya dair konuşan Akşener şu açıklamayı yaptı;

"Hayır blöf yapmıyoruz. 2023 seçimlerinden sonra oturduk ve milletimizle, partililerimizle konuştuk.

"81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme kararı aldık"

Alınan karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek. Daha önce bilindiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istemiştim. 2018'deki seçime yalnız girecektik ancak bu nedenle ittifak içinde girmiş olduk.

Ancak sonraki süreçte bu durum 'Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' noktasına geldi. Bunu CHP yöneticilerinin bir kısmı da dahil olmak üzere CHP mensupları yaptı."

Bu açıklamanın ardından Eski CHP'li Mehmet Sevigen, İyi Parti'nin İstanbul'da aday olarak Muharrem İnce'yi göstereceğini iddia etti.

"Çok şaşıracaksınız denilen aday Muharrem İnce'dir"

CHP’li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde "Çok şaşıracaksınız" diye sinyalini verdiği İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını iddia etti ve şunları söyledi:

“Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar.

İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.”

Akşener ve İnce İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Muharrem İnce ve Meral Akşener, 2 hafta önce İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 1 saat süren toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak İnce, katıldığı bir televizyon programında bu görüşmeye dair konuştu ve "Ortak bir yanımız var." dedi.

Muharrem İnce açıklamasında; "Sayın Meral Akşener’le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra beni linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler.

Sayın Akşener'e haksızlık yapanlarla bana iftira atanlar aynı kişiler. Bunları konuştuk, ‘Tekrar görüşürüz’ dedik. Olay bundan ibaret" sözlerine yer verdi.