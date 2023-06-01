Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: 'Babasının çiftliği değil' Deniz Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden olup daha sonra partide etkisizleştirilen Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini eleştirdi. Sevigen, “Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım" dedi.

İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi geride kaldı...

Sandıklardan bir kez daha açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıktı.

Millet İttifakı'nın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti ise partili isimler tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Bir tepki ise Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den geldi.

"Atatürk’ten çok CHP’nin başında genel başkanlık yapıyor"

Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesini eleştiren Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

1’inci tur sonuçlandıktan sonra 2‘nci turun sonucu zaten başından beri belliydi. Yüzde 1'e yakın oyları olan 4 siyasi partiye 40 tane milletvekili verdik. Bu CHP tabanında büyük kırgınlık oluşturdu. 1’inci tur da 2’inci tur da çok başarısız, burada bir başarı yok ki başarının ölçüsü nedir; kazanmaktır. Kendi aralarında anlaşmadılar, 9 tane birbirine benzemeyen oluşum, birbirinden intikam almaya, önüne geçmeye çalışan bir oluşuma kimse oy vermedi. Burada en büyük yenilgi Kemal Bey’in, şunu anlamadı; toplumun Kemal Bey'e güveni yok, bunun farkında değil. 13’üncü oldu, Atatürk’ten çok CHP’nin başında genel başkanlık yapıyor, Kemal Bey’in hiç umurunda değil, zerre kadar yüzü kızarmıyor. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu o parti tamamen gitmiş, yerine FETÖ’cülerin cirit attığı, Türkiye’nin ulusal birliğinden yana olmayan insanların halay çektiği bir parti haline geldi. Şimdi yine gitmiyor, önümüzde yerel seçimler var. Ankara ve İstanbul’da kesin kaybederiz, İzmir’de biliyorsunuz yüksek oy alıyoruz. İnsanlara bakış açınız farklı, Tayyip Bey birinci seçimden sonra direkt Hatay’a deprem bölgesine gitti, bizimki Babala TV’ye gitti. 3-5 kuruş yardım edenler o insanların başına ne kadar kaktılar, neler söylediler. Bunlara karşı bir etten duvar, zırh olmazsan o insanları korumazsan araştırıp bu insanlar CHP’li midir, değil midir diye ya da CHP’li değildir bunlar diye söylemezsen onları koruyamazsan onlar da sana oy vermiyorlar. Seçimi ondan kaybettik yoksa 1 milyon 200 bin oy aradaki fark büyük değil ki.

"Kemal Bey gitti hemen o akşam sıcak yatağında yattı"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş birliği yaptığı partilerle ilgili konuşan Sevigen:

6’lı masa dediğiniz o grup, 40 haramiler, siyasi sığınmacılar diyorum ben onlara, biz siyasi sığınmacıları göndereceğiz ya esas onlar siyasi sığınmacı onları atmak lazım. Duyuyorum ki şimdi arkadaşlar yeni planlar yapıyorlarmış; Beşiktaş’ı Meral Hanım alsın, uzlaşalım, Çatalca’yı Ali Babacan’a verelim, sıfır oyları yok ya. Bizim bütün il, ilçe binalarımız gözyaşıyla doluydu, Kemal Bey gitti hemen o akşam sıcak yatağında yattı. Yarın da çıkmış, ‘zafer, kazandım’ neyi kazandık, bütün insanların umudu gitti, bu kadar yaklaşmamıştık. Hiç olmazsa belediyeyi kaybetmeyelim. Bak ben uyarıyorum şimdi Gürsel’in, İlhan Cihaner’in sesi çıkmaya başlamış. Bir tane işçi, köylü, sendikacı yok böyle liste olursa oy vermezler. Biz halk partisiyiz ya, çok yalan söylüyor yapamayacağı işleri vaad ediyor. Sen bu İHA’larla SİHA’larla ne uğraşıyorsun sen Cumhurbaşkanı adayısın, diyorsun ya ‘Ben cumhurbaşkanıyım’. Zafer Partisi’nin Genel Başkanı alıyor eline bir kağıt geliyor, destek verecek ya ‘anayasanın ilk 4 maddesini değiştiremezsin’ diye CHP genel başkanına bildiri imzalatıyor, bu ne kadar acı. Demek ki diyor ki ‘anayasanın ilk 4 maddesini ben senden daha iyi korurum’, Kemal Bey’in sırf bu yüzden bile istifa etmesi gerekir.

"Türkiye’nin geleceği için Kemal Bey’in istifa etmesi gerekir"

Ali Babacan, HDP değiştirmek istiyor ve bunlara da dur demiyorsun, değiştiremeyeceğim de demiyorsun. Sesler yükseliyor yavaş yavaş ümit ederim bırakır ama bırakmaz. CHP’ye çökmüşler, Kemal giderse onların siyasi hayatı biter diye düşünen var. Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım, her tarafımda yaralar çıkar. İstifa et bir başkası gelsin, babasının çiftliği değil ki ona verilmedi ki tapusunda değil ki. Türkiye’nin geleceği için Kemal Bey’in istifa etmesi gerekir. İstanbul’daki bu Canan o koltukta nasıl oturuyor ben merak ediyorum. Kemal Bey eğer istifa etmezse yerel yönetimlere giderken bir seçenek sunmak lazım. Bu konuda ben çok ciddi bakıyorum yeni kurulacak parti de ne Mustafa Sarıgül’ün ne Muharrem Bey’in partisine benzer. Çünkü bu partiler kurulduğu zaman ölü doğmaması lazım, şimdi toplumdan bir talep var. Kemal Bey diretirse ‘Ben yine olacağım’ derse zannediyorum çok ciddi bir parti kurulur.

diye konuştu.