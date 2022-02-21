Eski CHP'li vekil Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti

Eski vekillerden Hasan Tahsin Uzun, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CHP'nin eski Kırklareli milletvekili Hasan Tahsin Uzun yaşamını yitirdi.

Emekli olduktan sonra Balıkesir'in Erdek ilçesine yerleşen ve bir mülkünü satarak CHP’ye bağışlayan Uzun, 97 yaşındaydı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Uzun'un cenazesi, Yalı Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Erdek mezarlığında toprağa verilecek.

HASAN TAHSİN UZUN KİMDİR

1925 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğan Uzun, Edirne Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra öğretmenliğe Samsun’da başladı. Uzun, bir süre çiftçilik ve yerel gazetecilik yaptıktan sonra İsmet İnönü’nün genel başkanlığındaki CHP’nin, 12 ve 13’üncü dönem Kırklareli milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Hasan Tahsin Uzun, ayrıca CHP Erdek İlçe Başkanlığına kütüphane bağışında bulundu.