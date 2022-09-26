Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti

Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi, hayatını kaybetti. Mısırlı alim, İslam dünyasının en saygın alimlerinden biri olarak tanınıyordu.

Müslüman Alimler Birliği'nin Kurucusu ve Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi, 1960'lardan bu yana Katar'da yaşıyordu.

Kaleme aldığı çok sayıda eserle Türkiye'de de yakından tanınan Karadavi'nin, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Enfekte olan Karadavi'nin, bir süre sonra sağlık sorunları yaşamaya başladığı aktarılmıştı.

"Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu"

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla 96 yaşındaki Karadavi'nin vefat haberini duyurdu.

Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadavi’nin oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini ilettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi’nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin' duasında bulundu" denildi.

İstanbul'da taziye programı düzenlenecek

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul’da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.

Karadavi'nin yaşamı

İslam dünyasının en saygın alimlerinden biri kabul edilen Mısırlı alim Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi, 1926 yılında Mısır'da doğdu.

On yaşına varmadan Kur'an'ı ezberleyen Karadavi, öğrenim hayatında 1973 yılında doktorasını tamamlamasının ardından Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde önemli görevler üstlendi.

Gençliğinin ilk yıllarında Müslüman Kardeşler hareketine katılan Üstad Karadavi, mücadeleci bir İslam alimi olarak adından söz ettirdi.

Birkaç kez hapse giren din adamının, önemli ve hassas konularda bulunan 150'ye yakın eseri birçok dünya dillerine çevrilmiştir.

Dünya yaşamı boyunca Müslümanların dertleriyle ilgilenen Karadavi, birçok ülkede konferans, sempozyum ve seminerlere katılarak İslam'ın doğru anlaşılması için çaba sarf etti.