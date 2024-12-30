Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Haber Merkezi

Türkiye, yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir döneme girdi...

Ülke genelinde artış gösteren yasa dışı bahis sitelerine yönelik başlatılan operasyonda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

KAYITLARA FİRARİ OLARAK GEÇTİ

Operasyonda eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlara firari olarak geçmişti.

Gözaltı kararı çıkarılmadan kısa bir süre önce Gürcistan'a kaçtığı öğrenilen 33 yaşındaki Karadeniz hakkında, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Gözaltı kararının ardından kendisine yöneltilen suçlamalara internette açtığı yayınla yanıt veren Karadeniz, "Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin INTERPOL'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

"BEN KİMSEYİ TEŞVİK ETMİYORUM"

Karadeniz, yasa dışı bahis için teşvikte bulunmadığını belirterek "Ben kimseyi yasa dışı bahis için teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır, nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler." demişti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Batuhan Karadeniz’in, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Türk futbol yorumcusu ve santrfor pozisyonunda oynayan eski profesyonel futbolcu Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 tarihinde dünyaya geldi.

Türk futbolunun özel yeteneklerinden biri olarak görülen Karadeniz, beklentileri karşılayamadı ve kamuoyu tarafından yeteneğine ihanet eden futbolculardan biri olarak nitelendirildi.

SÜPER LİG'TE GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU OLDU

Kariyerine 10 yaşında İçerenköy İdman Yurdu'nda başlayan Karadeniz, 2003 ile 2007 yılları arasında altyapısında forma giydiği Süper Lig kulübü Beşiktaş'ta şöhreti yakaladı ve ilk Süper Lig maçına 2007-08 sezonunda çıktı.

16 yaşında attığı golle Süper Lig'in en genç golcüsü oldu. Daha sonra bu rekor Enes Ünal tarafından kırıldı.

DİSİPLİNSİZ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Disiplin sorunları nedeniyle 2010 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Karadeniz, 2015-16 sezonunun sonuna kadar Süper Lig'de oynadı ve Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor'da forma giydi.

2016'da FC St. Gallen'e transfer oldu ve kısa süren İsviçre macerasından sonra 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaştı.

Sonraki yıllarını alt liglerde oldukça popüler bir oyuncu olarak geçirdi ve 2017 ile 2022 yılları arasında dört farklı takımda 1. Lig ve 2. Lig play-off'larında oynadı ve üç kez 2. Lig play-off'larında gol kralı oldu.

MİLLİ TAKIMA DA ÇAĞRILDI

Altyapı seviyelerinde üretken bir forvet olan Karadeniz, 2008 ile 2009 yılları arasında Fatih Terim tarafından çağrıldığı Türkiye'yi sadece iki kez temsil etti.

Ağustos 2015'te Sivasspor'da oynarken tekrardan millî takıma çağrıldı, ancak kullanılmayan bir yedek oyuncu oldu.