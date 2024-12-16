Eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji ölü bulundu

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OpenAI'deki görevinden 2024 yılının başında ayrılan araştırmacı Suchir Balaji, 26 Kasım'da San Francisco'daki evinde ölü bulunmuştu.

Konuya dair açıklamada bulunan yetkililer, genç araştırmacının intihar sonucunu hayatını kaybettiğini açıkladı.

San Francisco Baş Adli Tabip Ofisi Direktörü David Serrano Sewell'in CNBC’ye yaptığı açıklamaya göre, genç araştırmacının evinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi.

ENDİŞELERİ BASINA YANSIMIŞTI

ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinin geliştirilme sürecinde ABD telif hakkı yasalarının ihlal edildiğini iddia eden Balaji, bu açıklamalarıyla çok ses getirmiş, açıklamaları The New York Times gazetesine haber olmuştu. Balaji, basına yaptığı açıklamada, “Benim inandıklarıma inanıyorsanız, şirketten ayrılmanız gerekiyor” demişti.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Genç araştırmacının ölümü, yapay zeka sistemlerinin yol açtığı kanun ihlallerine, olumsuz ekonomik etkilere dair soru işaretlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Balaji’nin ölümü sonrasında OpenAI yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Bu çok üzücü haber bizi derinden etkiledi. Bu zor dönemde kalbimiz Suchir’in sevdikleriyle birlikte” ifadelerine yer verdi.