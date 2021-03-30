Eski savunma sanayi kurum çalışanlarına FETÖ operasyonu

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yerli ve milli projeler üreten Türkiye'nin en önemli kuruluşlarında örgütlenen FETÖ'cüleri yakalamak için düğmeye bastı.

26 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, geçmişte TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kuruluşlarda çalışan ve FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 26 kişi için gözaltı kararı verildi.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Şahısların, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri, birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı belirlendi.

ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.