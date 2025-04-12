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Haber Merkezi

Kamuoyunda 'Danla Biliç, ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, eski sevgilisi tarafından sistematik olarak taciz ve saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Biliç, sosyal medya hesabından yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

KADES'TEN YARDIM ÇAĞIRDI

KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Biliç'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.

TACİZ VE DARP İDDİASI

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Biliç, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.

Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

"5 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur.

"KAMERA KAYITLARIYLA SAVCILIĞA GİTTİM"

Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

"YUMRUKLANIP DARP EDİLDİM"

Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

POLİSLERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Danla Biliç’in yaşadığı bu olay sonrası, geçmişteki söylemleri kamuoyunda yeniden gündeme geldi. 2022 yılında Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP ve marjinal gruplar Saraçhane’de izinsiz gösteriler düzenlemiş, bu süreçte kamu düzenini sağlamakla görevli polis ekipleri eylemcilerin saldırılarına maruz kalmıştı.

O dönem sosyal medya hesabından bu gösterilere destek veren ve emniyet güçlerini hedef alan ifadeler kullanan Danla Biliç, tepkilerin odağı olmuştu.

ESKİ SEVGİLİSİ REDDETTİ

Danla Bilic'in açıklamalarının ardından avukatı aracılığıyla yazılı metin paylaşan B.Ç. iddiaları reddetti.

Berk Çetin'in darp iddiaları yalanlamasının ardından Danla Bilic sonra sosyal medya hesabından darp fotoğrafını paylaştı. Aramalara dönemediğini belirten Danla Bilic, "Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Bilic'in yardım çağrısının ardından eski sevgili B.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.