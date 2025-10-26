Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi 31 Ekim’de bitiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1 Ocak 2016’dan itibaren verilen yeni tip sürücü belgeleriyle eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025’te sona erecek. Bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi ehliyetini yenilerken, 1 milyon 904 bin 280 kişi hâlâ eski sürücü belgesini kullanıyor. Bu tarihe kadar yenileme yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak.

BAKAN YERLİKAYA: "SÜRE UZATILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek vatandaşları uyardı:

31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve indirimli harçtan yararlanılamayacak. Vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerinden randevu alıp belgelerini yenilemeleri gerekiyor.

KASIM'DAN İTİBAREN EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ BÜYÜK ARTACAK

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim’e kadar yalnızca 15 lira ödeniyor. 1 Kasım itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi için ücret 7 bin 438 liraya çıkacak. Diğer sınıf belgelerde ise A, A1, A2, F sınıfı belgelerde toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş; B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı belgelerde 11 bin 235 lira 60 kuruş ödenmesi gerekecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR

Ehliyetini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alabiliyor. Başvuru için eski ehliyetin ibrazı, 15 liralık ücret, sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve MERNİS’te kayıtlı adres bilgisi gerekiyor.

Yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

EKİM AYINDA BAŞVURULARDA ARTIŞ

Nüfus müdürlüklerinde ağustosta 96 bin 134, eylülde 57 bin 858 ve ekimde 146 bin 916 başvuru yapıldı. Son 1 haftada ise 58 bin eski tip sürücü belgesi yenileme başvurusu alındı.