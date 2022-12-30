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    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş’in hayati durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
    • 30.12.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 15:39
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    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı

    Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

    Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Ağır yaralandı

    Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

    Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı.

    Durumu ciddiyetinş koruyor

    AA'nın aktardığına göre Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı #1

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı #2

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı #3


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