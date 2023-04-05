Eskişehir'da başörtülü kadınlara küfreden saldırgan gözaltına alındı Kendisini laik olarak tanımlayan kadın, "Başörtülü or..pular" diye bağırdığı görüntülerin sosyal medyada tepki yağmuruna tutulması üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Başörtüsüne yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor.

Konunun skandal örneği bu kez Eskişehir'den geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen ve kendini laik olarak tanıtan kadın, başörtülü kadınlara hakaret etti.

Kadınların başörtüsüne sözlü saldırıda bulunan kadına bölgede bulunan bir vatandaş müdahale etmeye çalıştı.

Saldırgan kadın, kendisini görüntüleyen vatandaşın üzerine, "Başörtülü or..pular. İrancılar! İran'da kadınları öldürüyorlar. İran öleceksin. Ne kadar doktor varsa hepsi öldü Antep'te. Senin anan da ölecek." şeklinde bağırdı.

Tepkiler art arda geldi

Dehşet anlar vatandaş tarafından kayda alındı. Videonun sosyal medyada defalarca paylaşılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

Kimliği tespit edilen A.E. isimli kadın, ekiplerin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıma’ suçu çerçevesinde gözaltına alınan A.E.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.