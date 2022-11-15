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    Eskişehir'de bomba provokasyonu yapan kadın tutuklandı

    Eskişehir’de patlama olacağına ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddia edilen Melek K., ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.
    • 15.11.2022 - 20:04
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    Eskişehir'de bomba provokasyonu yapan kadın tutuklandı

    Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısının ardından sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen Melek K. adlı kadın, polis ekiplerince takibe alındı.

    Takip sonucunda ekipler, şüphelinin Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak’taki bir evde olduğunu tespit etti.

    Düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

    Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi.

    Tutuklandı

    Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melek K., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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