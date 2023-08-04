Eskişehir'de depremzede vatandaşın yazdığı teşekkür notu duygulandırdı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Eskişehir’deki öğrenci yurduna yerleşen ve artık memleketlerine geri dönmeye başlayan vatandaşlardan birinin yazdığı teşekkür notu duygulandırdı.

İHA

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il ciddi yıkıma uğrarken çok sayıda vatandaş, yakınını ve evini kaybetti.

Tarifsiz acı sonrası başta devletin birçok kurumu olmak üzere, vatandaşlar yardım için bölgeye gitti.

Depremzedeler ülke genelindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

O yurtlardan biri de Eskişehir’deki KYK Doğan Aslan Bey yurdu oldu.

Memleketlerine dönüyorlar

Benzer olayları yaşayan depremzedeler, yaklaşık 7 ayın sonunda memleketlerine dönmeye başladı.

O depremzedelerden birinin ufak kâğıt parçasına kurşun kalemle yazdığı not ise duygulandırdı.

"Allah devletimizden razı olsun"

Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden depremzede, şu ifadeleri kaleme aldı: