Eskişehir'de huzur uygulaması: 42 düzensiz göçmene ceza yağdı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçmenle mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda 42 yabancı uyruklu şahsa 488 bin TL para cezası yazıldı.

İHA

Düzensiz göçmenlere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Karada ve denizde yapılan çalışmalarla, yurda kaçak girişler engelleniyor.

Bu kapsamda bir hareketlilik de Eskişehir'de yaşandı.

'Huzur Uygulaması'

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Ekim ile 20 Ekim tarihleri arasında Düzensiz Göçle Mücadele amacıyla ‘Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 59 şahıs kontrol edildi.

Aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 22 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

42 şahsa 488 bin TL ceza kesildi

Denetimlerde, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 42 yabancı uyruklu şahsa ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan 488 bin 595 TL idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)