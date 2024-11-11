Eskişehir’de kuş gribi alarmı: 200 kanatlı hayvan itlaf edildi

DHA

Eskişehir'de ekiplerin kuş gribi mesaisi sürüyor.

Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde, B.E. isimli vatandaşın beslediği tavukların ölmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

KARANTİNA SÜRÜYOR

Ölü tavuklarda kuş gribi testi pozitif çıktı.

Tavukların, daha önce kuş gribine rastlanan Konya’nın Çeltik ilçesinden getirildiği tespit edilirken, Sığırcık Mahallesi ile çevresindeki 4 mahalle karantina altına alındı.

200 HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Sığırcık Mahallesi’ndeki toplam 200 kanatlı hayvan itlaf edildi. Uygulanan karantinanın vatandaşlara yönelik olmadığı, mahallelere getirilebilecek kanatlı hayvanlar ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kullanılacak endüstriyel malzemeleri kapsadığı öğrenildi.

1 ay sürmesi planlanan karantina tedbirleri kapsamında, Sığırcık Mahallesi ve civarında bulunan diğer 4 mahalledeki kanatlı hayvanlardan, kısa zaman aralıkları içerisinde örnekler alınarak, kuş gribinin diğer hayvanlara bulaşıp, bulaşmadığının inceleneceği belirtildi.