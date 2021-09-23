Eskişehir'de yurt provokasyonu: Gözaltına alınanlar devlete hakaret etti

Yurt kapasitelerinin yetersiz olduğu iddiasıyla sokaklarda sabahlayıp eylem yapan grup, "Alçak devlet" sloganı attı.

Türkiye'de son günlerde kamuoyunun gündemi, üniversite yurt kapasitelerinin yetersiz olduğu iddiasıyla başlayan provokasyonlar...

Dün de bu provokatif eylemler çerçevesinde Eskişehir’de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını "Barınamıyoz" yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe saydı.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Gruptaki gençler, gece parkta yatarak eylem yapmak istedi.

Parkta yatarak eylem yapmak isteyen gençlerin toplandığı alanda bulunan emniyet yetkilileri, uyarılarda bulundu.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDILAR

Eylemin yapılması için saatin ve yerin uygun olmadığını belirten güvenlikten sorumlu olan İl Emniyet Müdür Yardımcısının defalarca yaptığı uyarıyı dikkate almayan grup, karşılıklı tartışmaya girdi.

Eskişehir'de yurt provokasyonunda gözaltına alınanlar devlete hakaret etti VİDEO

"ALÇAK DEVLET"

Uyarıları hiçe sayıp, polise zorluk çıkararak eylemlerine devam etmek isteyen göstericilere, polis müdahale ederek gözaltına aldı. Eylemciler, gözaltına alındıkları sırada ise "Alçak devlet" sloganı attı."

"SİZİN AMACINIZ BU ZATEN"

Eylemcilerin "Alçak devlet" sloganı sonrası polis ekipleri, bu ifadelere tepki gösterip, "Alçak devlet öyle mi? Bravo! Sizin amacınız bu zaten." diyerek karşılık verdi.





















