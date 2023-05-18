Eskişehirspor taraftarları Togg’a ayran ve bozuk para attı Kütahya Belediyespor ile Eskişehirspor maçında stadyuma sergilenmek için gelen Togg'a Eskişehir taraftarlarından para ve ayran atıldı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

ensonhaber.com Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu... Yerli ve milli otomobil Togg'un, Anadolu turu devam ediyor. Anadolu Ateşi kırmızı renkli SUV modeli, Kütahya'da sergilenmeye başladı. Togg otomobili, bugün boyunca Kütahya'nın sokaklarında dolaşarak, çeşitli yerlerde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi İlk kez Kütahya'da sergilenen Anadolu kırmızısı Togg, binlerce vatandaşın ilgisini çekti ve etrafını sardı. Daha sonra Togg, Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan Belediye Kütahyaspor- Eskişehirspor maçına damga vurdu. Maç için stadyuma getirildi Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor maçına Togg getirildi. Kütahyalı vatandaşlar gün boyu Togg otomobiline yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise tepkilere neden oldu. Eskişehir taraftarları ayran ve bozuk para fırlattı Stadyuma sergilenmek için gelen yerli otomobil Togg'a Eskişehirspor tribünlerinden bozuk para ve ayran atıldı. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.