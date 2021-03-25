Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman ve neden öldü? Esmeray'ın hayatı ve biyografisi..

Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman ve neden öldü? Esmeray'ın hayatı ve biyografisi..

"Unutama Beni" şarkısıyla milyonların diline ve kalbine dokunan Afro-Türk şarkıcı Esmeray, vefatının 19. yıl dönümünde anılıyor. Peki Esmeray kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Unutulmaz şarkıları "Gel Tezkere ve "Unutama Beni" ile Türkiye'nin sevilen sanatçısı olan Esmeray Diriker, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından hatırlanıyor.

Esmeray adıyla milyonların hafızasına kazınan şarkıcı, küçük yaşlarda sahne hayatına atıldı.

Hayatına dair bilgiler yeniden merak konusu olurken, Esmeray şarkıları da gündemde yer alıyor.

Peki Esmeray kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? İşte Esmeray'ın hayatına dair merak edilenler..

ESMERAY KİMDİR?

Esmeray Diriker 1950'de İstanbul Emirgan'da dünyaya geldi. Ataları Fas asıllıydı. 1960 yılında, Emirgan Ortaokulu’nu bırakarak, İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi ve Çocuk Bölümü'nde ilk defa sahneye çıktı.

1965'te özel tiyatrolara geçti ve ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda 'Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu' oyununda oynadı. Daha sonra Avni Dilligil, Özlem Taşdelenler, Sezer Sezin Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı.

1974 yılında Muammer Karaca ile oynadıkları 'Mart Bakanı' adlı oyunla tiyatrolara veda etti.

"UNUTAMA BENİ.."

Bu arada sinemada 'Sev Kardeşim' ve 'Zilli Nazife' adlı filmlerde rol aldı. Müziğe, Neriman Altındağ Tüfekçi'nin korosunda amatör olarak başladı. 1974 yılında, 'Kim Bunlar' topluluğunun solistliğini yaparken, toplulukla birlikte çıkardıkları 'Kim Bunlar' adlı plakta seslendirdiği '100 Kerre 1000 Kerre' adlı şarkıyla müzik dünyasına adım attı.

1974'te düzenlenen '1. Toplu İğne Beste Yarışması'nda, eşi Şemi Diriker'in (Bestelerine Erol Tanır imzasını atardı) bestesi olan, hâlâ da dile pelesenk olmaya devam eden 'Unutama Beni' ile aldığı birincilikle adını duyurdu.

HEM MÜZİK, HEM SAHNE

Aynı yıl profesyonel olarak Küçük Bebek Belediye Gazinosu'nda sahneye çıktı. Çok sevilen 'Unutama Beni' TRT Denetimi'ne takıldı.

1977 yılında yaptığı 'Gel Tezkere' plağıyla ikinci büyük çıkışını yaptı. 9 adet 45'lik, 4 adet LP ve 1 adet kaset (Kağıt Mendil) çalışması yapan Esmeray, 1986'da profesyonel sahne çalışmalarına son verdi.

Son olarak 1995 yılında Nedim Saban Tiyatrosu'nda 'Oscar' adlı oyun ile tekrar tiyatroya döndü. 2000’de 'Hep Aynı Yaygara'da rol aldı. 'Eski Dostlar' albümüyle tekrar müzik çalışmalarına hız veren Esmeray, ayrıca TV dizilerinde oyunculuk da yaptı.

KOMAYA GİRDİ

Gerek tiyatro gerekse müzik alanında ardında unutulmayacak projeler bırakan Esmeray, 2002 yılında girdiği komadan çıkamayarak henüz daha 52 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.