Esnaf, 'ticari akaryakıt' talep etti Son akaryakıt zammından sonra TESK'ten yapılan açıklama "ticari akaryakıt şart oldu" şeklinde yankılandı.

AA

Akaryakıt fiyatlarına yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammını değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatlarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaflar için ayrıcalıklı bir uygulama talebini yineledi.

Akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV artışı ile birlikte esnafın artık marşa basamaz duruma geldiğini dillendiren Palandöken'e göre, bu fiyatlar otomatik olarak A’dan Z’ye tüm ürünlere yansıyacak.

"Esnafımız marşa basamaz hale geliyor"

Akaryakıta ÖTV artışını içeren kararın Resmi Gazetede yayınlanarak zammın yürürlüğe girmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Palandöken, şu talepte bulundu:

ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçerken, benzin 35 liraya liraya dayandı. Bu ÖTV zammının altından esnafımızın kalkması çok zor. Vatandaşta bu zamların karşısında oldukça zor duruma düşer. Esnafımız artık marşa basamaz. A’dan Z‘ye tüm ürünlere zam artık kaçınılmaz. Çünkü bu yıl bu akaryakıt öncesinde MTV’yi de vatandaşlar ikinci kez ödeyecek. Bunların altından kalkılmaz.

"Zamlar piyasaya 'enflasyon' olarak yansıyacak"

Zamlar piyasaya yeni zam ve enflasyon olarak yansıyacaktır. Zaman kaybedilmeden bu zamdan vaz geçilmelidir. Tarladan sofraya her ürün artık yeniden zamlı olacak.