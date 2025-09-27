Esnafa erken emeklilik yolda: 3 milyon kişinin emekli olması bekleniyor

Milyonlarca esnafa erken emeklilik imkanı doğuyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek.

5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte esnaflar, mevcut sisteme göre 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için ödemeleri gereken prim günü sayısı, 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülecek.

TBMM'YE GELİYOR

Bağ-Kur’luların prim gün sayısının düşürülerek erken emeklilik olanağının sağlanmasına ilişkin yasa değişikliği, TBMM’ye geliyor.

3 MİLYON ESNAFA EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Bağ-Kur’a kayıtlı küçük esnaf ve sanatkârların prim ödeme gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini açıklamasının ardından 3 milyon esnaf ve sanatkara erken emeklilik yolu açılacak.

Işıkhan, yapılacak yasa düzenlemesiyle ilgili açıklamasında "İnşallah esnafımıza 7 bin 200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz." dedi.

UZUN SÜREDİR TARTIŞILIYORDU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında SSK ve Emekli Sandığı emeklileri daha önce yapılan yasa değişiklikleriyle 7 bin 200 gün prim ödeme ve yaş koşulunu da karşılana durumunda emekli olabilirken Bağ-Kur’a kayıtlı esnaf ve sanatkarlar için 9 bin olan prim ödeme gün sayısının SSK ve Emekli Sandığı ile eşitlenmesi uzun süredir tartışılıyor.

Bakan Işıkhan’ın duyurduğu gelişmeler, 2026 yılının ilk aylarında yasa teklifinin AK Parti tarafından TBMM’ye sunulacağını işaret ediyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 20’SİNDEN FAZLASI EMEKLİ OLACAK

Halen SGK’dan yaşlılık aylığı alan emeklilerle ölüm aylığı alan toplam emekli, dul ve yetim sayısı, resmi veriler ve dosya sayısına göre 16 milyon 859 bin kişi.

Prim gün sayısının 5 yıl düşürülerek 9 binden 7 bin 200 güne inmesiyle Bağ-Kur’a kayıtlı 3 milyon esnaf ve küçük işletme sahibi de kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olmak kaydıyla emeklilik olanağına kavuşacak.

2026’da düzenlemenin TBMM’den geçerek yasalaşması ve yürürlüğe girmesiyle SGK’dan aylık alan emekli sayısı 19 milyon 859 bin kişiye ulaşacak.

Bu ise TÜİK’in 2024 sonu itibarıyla 85 milyon 664 bin kişi olarak açıkladığı Türkiye nüfusu içinde yüzde 18,5 olan emekli nüfus oranının yüzde 21’e yükselmesi anlamına geliyor.

Yeni düzenlemeyle nüfusun dörtte birine yaklaşacak emekli nüfus, çocuk ve genç nüfusla başa baş noktaya erişecek.

21 MİLYON ÇOCUK, 13 MİLYON GENÇ, 20 MİLYON EMEKLİ

Bu adımla 3 milyon esnafa erken emeklilik kapısı açılırken, emekli nüfus 20 milyona ulaşacak.

Eş ve aileleriyle 25-30 milyona dayanacak bu nüfus, doğum hızının düşmesiyle yaşlanan Türkiye’de, hızla gerileyen çocuk nüfus ve genç nüfusla yarışır hale gelecek.

TÜİK’in 2025 Çocuk ve Gençlik Araştırması rakamlarına göre Birleşmiş Milletler kriterleri uyarınca çocuk sayılan 0-17 yaş arası nüfus 21 milyon 817 bin kişi. Toplam nüfusa oranı yüzde 25,5.

Yaş gruplarına göre dağılımda ise Türkiye; 0-4 yaş arası 5 milyon, 5-9 yaş arası 6,3 milyon, 10-14 yaş arası 6,4 milyon, 15-17 yaş arası 3,8 milyon çocuk nüfusa sahip. 2024 sonunda yüzde 25,5’a gerileyen çocuk nüfus oranı 1935’ten bu yana tutulan resmi nüfus kayıtlarına göre Cumhuriyet tarihinin en düşük oranı.

1970’te toplam nüfus içinde çocuk nüfus yüzde 48,5, 1990’da yüzde 41,8 idi. Çocuk nüfusun işgücüne katılımı ve çocuk emeğinin istismarı açısından da yüzde 24,9 oranıyla bugüne kadarki en vahim tablo söz konusu.

EMEKLİ SAYISINDA ARTIŞ

Diğer yandan yine BM kriterlerine göre genç nüfus olarak nitelendirilen 15-24 yaş grubundaki nüfus, TÜİK’in resmi verileriyle 12 milyon 872 bin kişi.

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı da 2024 sonunda sert şekilde gerileyerek yüzde 15,1’e indi. Yapılan projeksiyonlara göre genç nüfus oranı 2030’da yüzde 14’e, 20240’ta yüzde 13’e inecek.

Halen 16,5 milyon kişi ve toplam nüfus içindeki yüzde 18,5 payla genç nüfusun 3 puan üzerinde olan emekli nüfusu 2026’da yasalaştırılacak Bağ-Kur’a erken emeklilik düzenlemesiyle 20 milyona ulaşacak ve toplam nüfusa oranı yüzde 21’e çıkacak.

Bu durumda genç nüfusla emekli nüfus arasındaki oransal fark emekliler lehine 6 puana yükselirken, çocuk nüfus ile emekliler arasındaki fark ise 4 puana inecek.