Esnafla tartışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendini savundu: Az bile demişim Pazar ziyareti sırasında HDP ile kurulan ittifaktan dolayı esnaftan tepki gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptıklarını savundu. İmamoğlu, "Ahlaksız, terbiyesiz demişim daha ne diyeyim" dedi.

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14 Mayıs'ta seçim gecesi ekranlara çıkarak "Öndeyiz, kazanıyoruz. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" diyerek manipülasyon yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; 2. tur öncesi strateji değiştirerek sokakları ve semt pazarlarını gezmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Perşembe Pazarı'na gitti.

Esnaftan HDP ve PKK tepkisi

Bu sırada bir tezgahta bulunan esnaf, İmamoğlu'na terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulundu.

Kendisini "Ben Anadolu çocuğuyum." diyerek tanımlayan esnafla, HDP ile iş birliği tepkisini kaldıramayan İmamoğlu arasındaki tartışma alevlendi.

"Sen terbiyesiz birisin, ahlaksısın birisin"

Esnafa bağırarak parmak sallayan İmamoğlu, esnafı hedef göstererek, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızın birisin." diyerek hareket etti.

Esnaf ise İmamoğlu'nun hakareti üzerine "Ahlaksız sensin." cevabını verdi.

Esnaf gözaltına alındı

Esnafın, İmamoğlu'nun şikayetiyle üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

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İmamoğlu şikayetçi oldu

Ekrem İmamoğlu'nun da avukatı aracılığıyla tartıştığı esnaf hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

İmamoğlu, daha sonra Bayrampaşa'da düzenlediği mitingde esnafla arasında yaşananları anlattı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

"Ahlaksız, terbiyesiz demişim daha ne diyeyim"

Pazar yerinde yaşadıklarını anlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: