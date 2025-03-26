EspressoLab'a gelen gençler, Ekrem İmamoğlu'nun ismiyle poz verdiler

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CHP yerli ve milli markaları hedef aldı...

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'boykot' çağrısı yapmıştı.

ÜNLÜ KAHVE ZİNCİRİ LİSTENİN İLK SIRALARINDA

Saraçhane'deki konuşmasında boykot edilmesi için markaları tek tek sıralayan Özel, listenin başına ise EspressoLab'ı koydu.

ESPRESSOLAB'DAN 'BOYKOT' AÇIKLAMASI

EspressoLab, İstanbul Saraçhane'deki gösteriler esnasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

"NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK"

Şirketten yapılan açıklamada, "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık." ifadeleri kullanıldı.

BOYKOTA KARŞI HAMLE

Muhalefetin EspressoLab boykotu devam ederken firmaya destek olmak isteyenler, şubelere gidip kahve içmeye başladı.

VİRAL OLDU

O anlarda ise dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

İSİMLERİYLE POZ VERDİLER

Silivri EspressoLab'a gelen bir grup genç, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerin yer aldığı kahve bardaklarıyla poz verdi.